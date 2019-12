A peine de retour, Mike Conley se blesse de nouveau

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Out lors des deux dernières semaines en raison d’un souci aux ischio-jambiers de la jambe gauche, Mike Conley faisait son retour cette nuit pour la réception du MAgic. Un retour qui ne s’est pas très bien passé puisqu’il n’a pas terminé le match, quittant ses coéquipiers en dernier quart, de nouveau touché au même endroit.

Il a signé 7 points à 2/8 et 6 passes. Pour le moment on n’en sait pas plus sur la gravité de cette nouvelle blessure.

Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas l’idéal alors que l’ancien Grizzli cherche son rythme et ses marques dans sa nouvelle équipe.