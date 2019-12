All-Star Game NBA : La NBA dévoile les infos sur le processus des votes

By Christophe Brouet

La NBA vient d’annoncer toutes les infos pour les votes du prochain All-Star Game NBA, qui se tiendra à Chicago au United Center dans la nuit du 16 au 17 février. Google sera de nouveau le partenaire principal des votes.

Les votes seront ouverts à partir du mercredi 25 décembre à 17h heure française avant les matchs du Christmas Day et se termineront le lundi 20 janvier à 6h du matin heure française à l’occasion du Martin Luther King Day. Les fans pourront voter via Google, NBA.com et NBA App.

Il y aura encore l’opération « 2-pour-1 » lors de 5 jours. Les votes des fans seront doublés les 2, 3, 10, 16 et 20 janvier via toutes les plateformes de votes.

Pour la quatrième année consécutive, les joueurs NBA et un panel de médias basket-ball se joindront aux fans dans la sélection des titulaires pour le All-Star Game. Les fans compteront pour 50% des votes, pendant que les joueurs et le panel des médias compteront pour 25% chacun. Il y aura un point sur les votes des fans les 2, 9 et 16 janvier.

Rappelons que cela permettra de désigner les 10 titulaires, 5 par conférence (connus le 23 janvier). Puis les 14 autres joueurs, 7 par conférence, seront choisis par les coachs (les remplaçants seront connus le 30 janvier). Le joueur qui aura le plus de votes dans chaque conférence sera désigné capitaine et ces deux capitaines procéderont à la sélection des joueurs lors d’une émission diffusée sur TNT.

Comment voter :