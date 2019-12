Bucks – Lakers l’affiche du début de saison; LeBron James : « Je n’ai pas le sentiment que c’est spécial »

Demain soir les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks ont rendez-vous dans le Wisconsin pour une affiche au sommet puisqu’ils partagent le meilleur bilan de la ligue avec 24 victoires et 4 défaites. Dans l’histoire ce n’était arrivé qu’une seule fois que deux équipes s’affrontent après le 18 décembre avec à leur actif 4 défaites ou moins. La première fois c’était le 28 décembre 1993 lors d’un choc entre les Rockets (23-3) et les SuperSonics (20-3) à Seattle.

« C’est plutôt cool. » LeBron James

Cool, pas plus que ça pour LeBron James.

« Je suis en NBA depuis 17 ans. Un match de saison régulière comme ça avec deux équipes qui essaient de progresser, non, je n’ai pas le sentiment que c’est spécial » LeBron James

Ce sera toutefois un choc que les fans de NBA devraient le suivre de près, et pour Frank Vogel, c’est même le match de l’année.

« A chaque fois que dans une saison de 82 matchs les deux équipes avec le meilleur bilan s’affrontent, c’est toujours le match de l’année. Donc j’espère que ce sera à la hauteur des attentes. » Vogel

Depuis le début de l’exercice, les deux équipes dominent avec 12.4 points d’écart en moyenne pour les Bucks sur 100 possessions et +8.7 pour les Lakers. Mais les deux restent sur une défaite. Pour les Bucks c’était avant-hier face à Dallas et pour les Californiens cette nuit çà Indianapolis.

« Tout ce que je peux dire c’est qu’il faut commencer une nouvelle série lors du prochain match. » Avery Bradley

Mais si loin des playoffs, la signification de ce match sera limitée et il sera sans doute oublié dans quelques jours, car l’objectif est ailleurs. Le vainqueur aura au mieux le titre de meilleure équipe du moment.

« Qui s’en soucie ? Personne. Ce que les gens disent de nous ne devrait pas avoir d’importance. Nous savons que nous devons répondre présent chaque soir pour gagner. Nous avons conscience que c’est un gros match pour tout le monde, mais tu ne gagnes pas le titre sur le prochain match. » Dwight Howard

De plus, les Bucks sont privés d’Eric Bledsoe et on ne sait pas si Anthony Davis et Kyle Kuzma joueront pour les Lakers, ce qui change un peu la donne.

