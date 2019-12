David Blatt prend sa retraite de coach et rejoint les Knicks

Annonce intéressante faite par les New York Knicks puisqu’ils viennent d’engager David Blatt comme conseiller du front office pour la partie opérations basket. Atteint d’une forme rare de sclérose en plaques, l’ancien Cavalier annonce qu’il quitte le coaching. Il avait été cité ces dernières années comme un prétendant au poste de coach des Knicks compte tenu de sa relation avec Steve Mills puisqu’il a joué avec lui à Princeton.

« Je suis impatient de passer à la prochaine étape de ma carrière puisque je suis officiellement retraité du coaching et je me lance dans une autre aventure basket. J’ai longtemps été intrigué par le fait de travailler dans un front office et je remercie Steve et Scott de me donner l’opportunité d’être une ressource pour l’équipe dirigeante. » Blatt