Doc Rivers met une petite pique à LeBron James

Ces derniers temps l’expression load management (charge de travail) est à la mode et un des sujets chauds. Au point que cela commence à agacer LeBron James, bientôt 35 ans, quand on lui en parle.

« Vous voulez tous que je me repose ?! Je ne sais pas combien il me reste de matchs à jouer dans ma carrière. Je ne sais pas combien de gamins pourraient venir à un de mes matchs pour me voir jouer, et si je ne suis pas là, qu’est-ce qui se passe ? C’est mon obligation. J’ai l’obligation de jouer, pour les coéquipiers et si je suis en bonne santé, alors je vais jouer. » LeBron