Élue « franchise de la décennie » par le Sports Business Journal, l’équipe de Golden State zappe complètement Kevin Durant

Élue « franchise de la décennie » par le Sports Business Journal, l’équipe des Golden State Warriors a fêté ça avec un tweet mettant à l’honneur via un diapo photo les grands moments de l’équipe ces 10 dernières années… sans que Kevin Durant n’apparaisse une seule fois.

The Golden State Warriors have been named ‘Franchise of the Decade’ across all professional sports teams by @sbjsbd

» https://t.co/5SNVWnyRkA pic.twitter.com/7pfcgbg56V

— Golden State Warriors (@warriors) December 16, 2019