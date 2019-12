- in Atlanta Hawks

By Christophe Brouet

Au plus mal ces derniers temps, RJ Barrett a profité de la venue des Hawks au Madison Square Garden pour reprendre confiance. Il signe 27 points à 10/13 dont 2/3 à 3-pts et 6 rebonds en 29 minutes. En face Trae Young sort un nouveau carton dans une défaite : 42 points à 16/29 dont 7/13 à 3-pts et 8 passes