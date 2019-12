Encore battus, les Pelicans l’ont mauvaise; Alvin Gentry : « Une mauvaise décision des arbitres »

Sur 12 défaites de rang, les New Orleans Pelicans avaient l’occasion cette nuit devant leur public de mettre fin à leur pire série de l’histoire de la franchise face aux Nets. Ils sont passés tout proche, battus en prolongation, et après le match ils étaient mécontents d’une décision arbitrale, celle sur la toute dernière possession du temps réglementaire.

Sur ce shoot de Spencer Dinwiddie, pour les Pelicans il est clair que le ballon n’a pas touché l’arceau et qu’une violation des 24 secondes aurait dû être sifflée. Cela aurait entraîné une remise en jeu et une meilleure chance pour les Pelicans de marquer avec environ 3 secondes à jouer.

« C’est une mauvaise décision. Le ballon n’a clairement pas touché le cercle et tout ce qu’ils avaient à faire c’était de revoir l’action afin de se rendre compte que le ballon n’avait pas touché l’arceau. Il restait au moins 2.7 secondes à jouer après et le ballon n’a pas touché le cercle, c’était une violation des 24 secondes. J’ai demandé à ce que cela soit revu à 3 reprises. Ils ont dit que cela avait clairement touché le cercle. Cela aurait pris 5 secondes pour voir que ce n’était pas le cas. Il n’y a rien d’autre à ajouter là-dessus. C’était clair que le ballon n’a pas touché le cercle. Vous l’avez vu. Tout le monde l’a vu. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas allés revoir l’action. Je ne sais pas si c’est possible, mais à la fin d’un match dans une telle situation, il devrait toujours y avoir un visionnage de l’action. » Gentry

Interrogé à ce sujet, l’arbitre en chef Kevin Scott a expliqué « qu’au moment des faits les arbitres étaient raisonnablement certains que le ballon avait touché l’arceau. » Et dans cette situation il n’était pas possible de revoir ce qui s’était passé à la vidéo selon eux.

« Il n’était pas possible de le revoir parce que l’action ne s’est pas terminée immédiatement après le changement de possession et la fenêtre pour la revoir avait expiré. » Scott

Ils ont fini par craquer en prolongation. Alvin Gentry a vu tout de même du positif :

« Nous devons juste trouver quelque chose de tangible, et je sais que je ne cesse de dire ça. Les gars se sont battus et ont joué dur. C’était probablement notre meilleur match défensif face à une très bonne équipe offensive qui shoote bien. Nous étions dans le match. Nous avons fait du bon boulot sur nos rotations. Ils ont mis des shoots difficiles en prolongation et en fin de rencontre, mais je pense que nous ne nous sommes pas découragés. J’ai trouvé que nous avions bien joué, que nous nous étions battus et nous avons échoué de peu. Nous avons joué sacrément dur. Joe Harris a mis quelques shoots difficiles avec un défenseur sur lui. Nous avons commis une erreur sur une erreur sur une remise en jeu pour Jarrett Allen. Encore une fois on parle là d’un jeune joueur (Jaxson Hayes) qui va en tirer les leçons. Chaque jour Jaxson apprend quelque chose sur lequel il deviendra meilleur. » Gentry