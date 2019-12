Enes Kanter pas certain de pouvoir aller à Toronto pour le match de Noël

Rob Williams et Vincent Poirier blessés, les Boston Celtics auraient bien eu besoin d’Enes Kanter lors du match contre Toronto la semaine prochaine, à l’occasion du match de Noël. Sauf que le pivot n’est pas certain de pouvoir faire le voyage, la faute à un passeport révoqué suite mandat d’arrêt international lancé à son encontre par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Je vais savoir si je peux venir dans la semaine. Les Celtics travaillent toujours dessus. Je vais juste parler au front office, voir ce qu’ils font et on verra ensuite. C’est sérieux, on verra ce qui arrivera. En plus avec les blessures, je dois être là-bas. » Enes Kanter.

C’est l’assistant General Manager des Celtics Mike Zarren qui est en train d’essayer d’arranger les choses.

« Je sais qu’il travaille dessus depuis un moment, quelques mois, peut-être même plus longtemps que ça. Il est en Europe en ce moment, donc je ne sais pas où ça en est. Je pense que ce sera bon, mais je n’en suis pas certain pour le moment. Peu importe qui est blessé ou en bonne santé, on préfère l’avoir avec nous. » Danny Ainge, le GM de la franchise.

Le GM en a profité pour faire un petit état des lieux des possibilités de l’équipe au poste de pivot.

« Je dirais qu’il y en a peu. Nous avons quatre pivots dans notre roster, cinq si on compte Tacko Fall. Maintenant, on ne peut en utiliser que trois. C’est simple, si on en perd plus, on va devoir faire jouer des ailiers forts en pivots. Semi Ojeleye et Grant Williams devront plus jouer à ce poste. On va peut-être aussi devoir mettre Jayson Tatum ou Marcus Smart. C’est notre sauveur en pivot. » Danny Ainge.

Pas de bol, Smart est lui aussi sur la touche à cause d’une infection aux yeux. Du coup, les Celtics ont décidé de faire venir Tacko Fall de G-League pour boucher les trous, et il pourrait bien se retrouver avec pas mal de temps de jeu sur les prochaines rencontres.

« On va faire comme on le sentira, mais il sera avec nous à Dallas et il reviendra ensuite pour notre rencontre vendredi contre Detroit. Ensuite, on prendra les choses semaine par semaine et on verra ce qui arrivera. » Danny Ainge.

