Evan Fournier : « On a perdu parce que je ne rentrais pas mes tirs et eux si »

Lors de la rencontre de cette nuit entre le Magic et le Jazz, les premiers ont vu ce qu’il leur manquait : une star, capable de prendre les fins de rencontre en main. Chez Utah, cette star s’appelle Donovan Mitchell. Bien aidé par Bojan Bogdanovic, l’arrière a enchainé les paniers lors des dernières minutes pour repartir avec la victoire (109 à 102) alors que de l’autre côté, Evan Fournier ne parvenait pas à faire rentrer le ballon dans le panier.

« C’est arrivé parce que je ne rentrais pas mes tirs et eux si. Pour moi, c’est simple. On avait les tirs qu’il fallait pour gagner. Je pense à mon trois points sur le côté, je suis grand ouvert, ça doit rentrer. Si c’est le cas, on est devant de deux points et c’est une autre histoire. » Evan Fournier.

Mais le tir qui va le plus rester dans la tête des fans du Magic est probablement celui de Nikola Vucevic. À 48 secondes de la fin, et menés de trois points (13 à 100), le pivot loupe un trois points relativement ouvert.

« Honnêtement, on a eu des bons tirs, il fallait juste qu’on les mette. La victoire nous tendait les bras, nous n’avons juste pas fait de bonnes actions dans les dernières minutes. Oui, c’est nul parce qu’on s’est battu pour revenir contre une très bonne équipe, on avait une vraie chance de gagner et elle a filé. Mais il faut leur donner du crédit. » Nikola Vucevic.

Cette action est un final un beau résumé du match : le Magic n’a rentré que 7 de ses 35 trois points, avec un Evan Fournier particulièrement mauvais dans cet exercice : 0/8.

« C’est dur, on avait six points d’avance à trois minutes de la fin, je crois. Et ce match, c’est le genre de rencontres qu’on doit gagner, surtout si on veut faire les playoffs. On doit gagner ces matchs, on était devant de six à quelques minutes de la fin alors qu’on ne tirait pas bien. » DJ Augustin. « La plus grosse déception, c’est évidemment qu’on a eu des tirs ouverts, on devait les mettre. » Steve Clifford, le coach du Magic.

Le Magic est huitième à l’Est avec 12 victoires et 15 défaites.

Via The Athletic.