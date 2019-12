Kevin Garnett : « Nous avons brisé LeBron James; Nous n’avions pas peur de lui »

Lors d’une apparition dans le Bill Simmons Podcast de The Ringer Kevin Garnett s’est confié sur son trash talk à l’encontre de LeBron James lors des finales de conférence 2012. Les Celtics avaient remporté le Game 5 94-90 pour mener 3-2, mais les provocations de KG avaient eu l’effet de fâcher le King qui avait planté 45 points dans le Game 6 au TD Garden puis mené le Heat au titre. Voici l’échange entre Garnett et Bill Simmons.

Simmons : Tu essaies de rentrer dans sa tête. Tu as le sentiment que tu peux briser LeBron James à ce moment-là ? (dans le Game 5)

Garnett : Nous avons brisé LeBron.

Simmons : Dans le Game 5 ?

Garnett : Donc cassez-vous avec ces conneries. Tu sais comment il est allé à Cleveland, comment il est allé à Miami Bill ? Tu te rappelles ?

Simmons : Oh c’est vrai. Vous l’avez brisé en 2010. D’accord.

Garnett : Ok, donc tu t’en souviens. Il faut arrêter de parler de ça.

Simmons : D’accord.

Garnett : Les médias le critiquaient. Et la ligue elle avait un plan dont nous ne faisions pas partie. Tu comprends ? Ok. Et c’est comme ça qu’ils ont fini par remporter cette série. Yeah. Je l’ai dit.

Simmons : Est-ce que tu penses que tu as poussé LeBron trop loin dans le Game 5 ? Parce que dans le Game 6 il a été incroyable.

Garnett: De quoi tu parles ? L’avoir poussé trop loin ?

Simmons: Rien

Garnett : Man, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Nous Celtics, nous nous en tapions de LeBron. Nous n’avions pas peur de LeBron et nous ne pensions pas qu’il pouvait nous battre nous 5. C’était le sentiment. Il essayait de s’imposer parce qu’il ne voulait pas que la pression soit sur lui. Tu comprends ?