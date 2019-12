Le Jazz renverse le Magic grâce à un énorme run et un super duo 

Le Jazz d’Utah continue de se rassurer avec un 3ème succès de rang, obtenu toutefois à l’arrachée face au Magic sur le score de 109-102 grâce à un 19-5 pour conclure le match. Utah porte son bilan à 16-11 alors qu’Orlando est désormais à 12-15.

Donovan Mitchell a été décisif avec 30 points à 13/23 dont 2/7 à 3-pts et surtout 8 points lors du run final, parfaitement épaulé par Bojan Bogdanovic, qui compile lui 30 points à 11/22 dont 6/11 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes. Rudy Gobert a fait sentir sa présence à l’intérieur avec 12 points, 19 rebonds et 5 passes alors que Joe Ingles ajoute 16 points à 4/4 à 3-pts et 12 rebonds. La clé de la rencontre c’est l’adresse extérieure puisque le Jazz shoote à 15/36 alors qu’Orlando est limité à 7/35, à l’image du 0/8 d‘Evan Fouirnier, qui signe 19 points à 8/17 alors que Nikola Vucevic a été en difficulté ave 12 points à 4/15 dont 2/8 à 3-pts et 11 rebonds. DJ Augustin brille en sortie de banc avec 22 points à 8/10.

Après un shoot à 3-ptsd ‘Ingles et un lancer d’Ed Davis, le Jazz s’est retrouvé aux commandes 82-65 et semblait se diriger vers une victoire facile mais Orlando a fait rapidement son retour face à des remplaçants du Jazz en difficulté. Fournier a conclu un 12-0 qui a mis Orlando à 82-77 en début de dernier acte. Puis le Magic, a passé un 15-0 grâce à DJ Augustin pour prendre l’avantage 97-90. Donovan Mitchell a alors fait changer le momentum de camp avec notamment un énorme tomar pour le 19-5 fatal.