LeBron James : « Parfois le ballon ne rebondit pas en votre faveur »

Sur 14 victoires de suite à l’extérieur, les Los Angeles Lakers avaient un déplacement très compliqué à gérer à Indianapolis, surtout en l’absence d’Anthony Davis et Kyle Kuzma.

« Je ne sais même pas si nous avions un véritable ailir fort. Nous avons joué en grande partie avec 4 arrières et essayé de faire en sorte que cela fonctionne, mais c’est toujours dur de perdre un gars du calibre d’AD au vu de ce qu’il fait pour l’équipe et de l’attention qu’il attire. Cependant je trouve que nous avons fait du bon boulot, surtout en seconde mi-temps, en apportant de l’énergie défensive, en étant combatifs et en obtenant des shoots ouverts. » Alex Caruso