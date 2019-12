Les Clippers retrouvent leurs joueurs et ne font qu’une bouchée des Suns

Battus par les Chicago Bulls, les Los Angeles Clippers ont réagi à la maison face aux Suns avec un succès sans souci sur le score de 120-99. Les hommes de Doc Rivers affichent un bilan de 21-8 alors que Phoenix piétine avec 11 victoires et 16 revers.

Kawhi Leonard était de retour et les Californiens se sont appuyés sur un excellent trio Leonard (20 points à 7/14 dont 1/3 à 3-pts et 6 rebonds), Paul George (24 points à 8/17 dont 3/7 à 3-pts et 3 interceptions) et Lou Williams (20 points à 7/13 dont 5/7 à 3-pts et 8 passes). Ils shootent à 50.6% dont un 14/32 de loin et limitent les Suns à 40.2% et 10 petits lancers, en plus de 19 ballons perdus. Les Suns ont un peu limité la casse grâce à leurs 16 rebonds offensifs. Sans ça l’écart aurait été bien plus important en l’absence de Devin Booker. Deandre Ayton, de retour de suspension, a signé 18 points à 9/19 et 12 rebonds alors que Kelly Oubre Jr. ajoute 19 points à 8/14 dont 3/5 à 3-pts et Ricky Rubio se trouve avec 4 points à 2/12 et 8 passes.

Les Clippers ont pris les commandes sur un 9-0 en milieu de premier quart et n’ont plus jamais regardé derrière. Dominateurs des deux côtés du terrain, ils se sont petits à petit envolés, notamment à la faveur d’un excellent 3ème quart, remporté 36-25 pour prendre plus de 20 points d’avance. Ils ont ensuite déroulé en dernière acte jamais inquiétés.