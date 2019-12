Les Knicks désossent les Hawks avec leur plus grosse performance offensive depuis près de 40 ans !

3ème victoire lors des 4 dernières rencontre pour les Knicks, qui écrabouillent au Madison Square Garden les Hawks sur le score de 143-120. Ils passent devant leur adversaire du jour avec désormais 7 victoires et 21 défaites contre 6 succès et 22 revers à Atlanta. Cela faisait 39 ans que les Knicks n’avaient pas marqué autant de points.

En grande difficulté ces dernières semaines, le rookie RJ Barrett en a profité pour signé son record en carrière avec 27 points à 10/13 dont 2/3 de loin. Marcus Morris ajoute 22 points à 3/5 de loin et Mitchell Robinson 22 points à 9/13 et 13 rebonds alors que Julius Randle et Kevin Knox ajoutent 17 points. Frank Ntilikina est un des rares à ne pas briller en attaque avec seulement 3 points à 1/2 dont 1/1 à 3-pts et joue seulement 18 minutes. Les Knicks shootent à 55.8% dont un 13/28 de loin face à une défense d’Atlanta à la rue. Ces derniers ont été mens par un Trae Young un peu seul au mode avec 42 points à 16/29 dont 7/13 de loin et 8 passes alors que Deandre’ Hunter ajoute 19 points et Vince Carter 15.

Il n’y a pas vraiment eu de match puisqu’après 10 minutes où aucun équipe n’a pris plus d’une possession d’écart, les Knicks ont accéléré entre la fin du premier acte et le début du second avec un terrible 21-0 ! Atlanta n’a plus jamais revenu les locaux, comptant jusqu’à 31 points de retard, incapable de ralentir les Knicks, qui ont scoré 77 points en première mi-temps et au moins 32 points lors de chaque quart.