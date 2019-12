Les Pacers font tomber les Lakers dans le money time et mettent fin à leur série !

4ème défaite de la saison pour les Lakers, qui ont craqué dans le money time à Indianapolis face aux Pacers. Ils s’inclinent 105-102, ce qui met fin à leur série de 14 victoires de suite à l’extérieur, à 2 victoires de leur record de franchise datant de 1971-72. Les Pacers confirment leur bonne forme avec un 4ème succès de rang et affichent désormais un bilan de 19-9 alors que les Lakers sont toujours à égalité avec les Bucks.

Domantas Sabonis est l’homme du match, auteur de 26 points à 10/15, 10 rebonds et 4 passes alors que Malcolm Brogdon (14 points, 5 rebonds et 6 passes) est l’homme clutch avec le superbe layup qui a mis les siens définitivement en tête. Myles Turner ajoute 16 points à 5/9 dont 3/6 à 3-pts et 7 rebonds alors que 3 autres joueurs terminent à au moins 10 points. Les Pacers ont notamment shooté à 40% de loin (10/25) contre seulement 8/31 aux Lakers. Ces derniers étaient privés d’Anthony Davis et LeBron James n’a pas réussi à les mener à la victoire malgré 20 points à 8/20 dont 0/6 à 3-pts, 9 rebonds et 9 passes. Il a notamment raté le shoot à 3-pts qui aurait mis les siens en tête à 11.7 secondes du terme. Dwight Howard brille avec 20 points à 10/10 et 6 rebonds et Avery Bradley ajoute 13 points à 6/14.

Après avoir menés une bonne partie de la première mi-temps, les Lakers se sont retrouvés à faire surtout la course derrière au retour des vestiaires, jusqu’à un 9-0 en milieu de dernier acte qui leur a permis de mener 95-91. Avance de courte durée puisque Brogdon a égalisé à 100-100 et Turner a mis Indiana devant sur deux lancers 102-102. Après deux lancers de LeBron et des échecs de loin de Brogdon et Caruso, c’est Brogdon qui a mis les locaux en tête définitivement. LeBron a échoué de loin et même si Sabonis n’a rentré qu’un lancer, Rajon Rondo a raté le shoot de l’égalisation.