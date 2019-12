Magic Johnson : « Les Lakers ne seraient pas dans cette position sans moi »

Le 10 avril dernier alors que la saison n’était même pas terminée, Magic Johnson a lâché une énorme bombe, annonçant sa démission de ses fonctions de président. Il avait pris tout le monde de court puisque personne n’était au courant. Toutefois quand on lui demande s’il a des regrets sur sa gestion, il confie.

« Je n’ai aucun regret, je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. La seule chose que j’aurais faite différemment ce serait de discuter avec Jeanis (Buss) et lui faire savoir que je partais, discuter avec LeBron et lui faire savoir… Je n’aurais rien changé. Je serais quand même parti. Je n’ai pas encore parlé avec Jeanie de tout. Nous allons nous organiser une entrevue sans les médias. J’aurais dû lui dire que j’allais partir. » Magic Johnson

Après son départ il n’a pas manqué de tacler le GM Rob Pelinka

« Des choses se sont passées, il faut pardonner et oublier. Je suis passé à autre chose, Rob aussi. Rob et moi nous nous sommes réconciliés, tout va bien, nous continuons de nous parler. » Magic Johnson

Après plusieurs saisons dans le dur, les LAkers sont désormais en tête de la ligue.

« Il y a une part de moi qui aimerait être là. Mais je n’ai jamais été un gars qui a un pied dedans et un pied dehors. Je ne suis pas ce gars et je ne pouvais plus le faire. » Magic Johnson