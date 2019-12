Marcus Morris : « Le but, c’est de faire les playoffs »

Très mauvais depuis le début de la saison, les Knicks ont détruit les Hawks cette nuit sur le score de 143 à 120. La franchise de New York n’avait plus marqué autant de points dans le temps réglementaire depuis 1980, et six joueurs ont terminé avec plus de 20 points. De quoi satisfaire leur coach Mike Miller, d’autant plus que ses hommes n’ont pas laissé leurs adversaires revenir.

« Nous avons tendance, quand nous menons, à nous éloigner de notre plan de jeu. Cette fois, on y est resté accroché. » Mike Miller. offs

Les Knicks se sont trouvés tellement bons, qu’on parlait même de playoffs dans les vestiaires après la rencontre.

« Le but, c’est de faire les playoffs. Je ne dis pas qu’on les fera, mais on se bat pour ça. Si on continue à jouer comme ça et qu’on reste soudé, on aura une belle chance. Depuis quelques matchs, on joue très bien. » Marcus Morris.

Cette rencontre a aussi permis à Dennis Smith Jr de se remettre dans le sens de la marche. Complètement à côté de la plaque depuis le début de la saison, le meneur a permis à ses coéquipiers d’infliger un 21-0 quand il était sur le parquet et il termine la rencontre avec 8 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en 13 minutes de jeu.

« Il a été incroyable. Il a apporté de la vitesse à la fin du premier quart et dans le second, il a fait de belles actions et mis de la pression sur la défense adverse, c’était génial pour nous. » Mike Miller. « C’était notre meilleur match. Je veux juste jouer et j’étais excité de rentrer en jeu. C’est souvent arrivé cette saison qu’on ait un gros avantage et qu’on le perde. Cette fois, ce n’a pas été le cas. » Dennis Smith Jr.

Une belle manière pour le meneur de remercier son coach, lui qui avait refusé d’envisager l’idée de l’envoyer en G-League avant la rencontre.

« Non, nous n’en sommes pas là. On croit en Dennis, on sait à quel point il est talentueux et ce qu’il sait faire. On a le luxe d’avoir trois joueurs qui peuvent aller sur le terrain et qui n’ont pas le même profil, on peut mettre un des trois selon la physionomie du match. » Mike Miller.

Rj Barrett a aussi brillé avec 27 points, record en carrière, tout comme Kevin Knox, qui termine la rencontre avec 17 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

« Il faut vraiment regarder à quel point il est jeune et comment il continue de se développer physiquement. Ce soir, il n’a pas très bien joué en première mi-temps, mais il est revenu et a montré de la maturité en faisant une grosse seconde période. » Mike Miller.

Depuis la prise de fonction de Miller, les Knicks en sont à trois victoires pour trois défaites. C’est bien mieux que les quatre petites victoires en 22 matchs de David Fizdale.

« C’est un super gars, il soutient ses joueurs et est confiant en chacun de ceux qu’il met sur le parquet. » Bobby Portis.

Même si Mitchell Robinson estime que le redressement avait commencé avant le renvoi de David Fizdale.

« On était fatigué du déroulement de la saison, et on avait décidé qu’il fallait faire quelques changements. On a une meilleure énergie, nous sommes allés sur le terrain et on s’est donné à fond. » Mitchell Robinson.

Via The New York Post et ESPN.