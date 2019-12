Qu’est-ce qui cloche aux Hawks ? Kevin Huerter : « Le retour d’un ou deux gars ne va pas nous sauver »

Les Atlanta Hawks ont été ridicules cette nuit face aux Knicks. Les hommes de Lloyd Pierce ont été incapables de défendre et ont encaissé 143 pions, n’en inscrivant que 120 et perdant du même coup la rencontre face à des joueurs de New York pas franchement performants depuis le début de la saison. Mais ils ont profité de cette rencontre pour se refaire la cerise : ils n’avaient pas encore marqué 40 points dans un quart-temps cette saison ? C’est désormais chose faite, et ce dès les 12 premières minutes. Jamais un match au-dessus des 50% aux tirs ? Ils ont affiché 56% de réussite cette nuit. De quoi faire dire à Marcus Morris que ses Knicks allaient mieux.

« On va dans la bonne direction. Je ne vais pas venir ici et dire qu’on va faire les playoffs mais merde, on va se battre pour ça. C’est le but et on fait de notre mieux. On espère qu’on y arrivera. » Marcus Morris.

Désolé de te décevoir Marcus, mais c’est juste que les Hawks sont mauvais, très mauvais cette saison. Ils n’ont remporté pour le moment que huit de leurs 28 matchs. La faute à des absences peut-être (John Collins est suspendu, Kevin Huerter a des soucis à l’épaule…), mais ça n’explique pas tout. Les Hawks sont ridicules en défense et ont déjà encaissé 150 points à deux reprises cette saison. Ils enchaînent les défaites et auraient dû au moins montrer un peu de volonté, de hargne et d’envie cette nuit.

« Comme on pouvait s’y attendre, tout le monde est frustré. C’est dur quand on sort d’une rencontre face aux Lakers. On est arrivé sur le terrain et on les a laissés nous frapper en premier, on a joué sur nos talons et laissé beaucoup de choses affecter notre effort. C’est le plus important, je n’arrête pas de parler du fait qu’il faille avoir un esprit de compétition et ce n’est pas le cas en ce moment. C’est de ma faute, je ne vais pas incriminer les gars. Il faut qu’on trouve des solutions. Il faut vraiment avoir cet esprit de compétition sur le terrain, et il faut voir comment amener ça. Tout le monde doit se rentrer dedans. C’est important. J’ai dit aux gars que je n’allais pas commencer à les coacher différemment. Ma compassion, ma passion pour le jeu, mon engagement pour eux, pour qu’ils progressent, ne vont pas changer. On ne peut pas sauter des étapes. Apprendre est la clé. Éduquer les gars, communiquer, vouloir être compétitif chaque soir, le plan de jeu, le scouting, les schémas, le spacing… On doit améliorer nos interactions dans toutes ces choses. Et ça n’arrive pas juste en se pointant sur le terrain, il faut être impliqué. » Lloyd Pierce.

Le problème, c’est aussi l’absence d’un gars comme Jeremy Lin, capable de prendre la parole dans le vestiaire. Vince Carter le fait très bien, mais il ne peut pas tout faire tout seul et les autres vétérans ne sont pas à la hauteur. Du coup, même si les joueurs s’entendent, ils ne se dépouillent pas sur le terrain.

« Peut-être qu’on n’est pas vraiment soudé. J’ai le sentiment que ça viendra, c’est juste ça. Le problème, c’est vraiment juste qu’il faut faire des efforts et mettre les egos de côté. L’année dernière (à Duke ndlr), ça n’avait pas d’importance pour nous. On voulait juste gagner et il n’y avait pas de problème d’égo ou de trucs du genre. Nous ne faisons pas assez d’efforts, principalement en défense. Je ne veux pas pointer quelqu’un du doigt, mais on doit construire notre alchimie, spécialement en défense. On doit tous être une star dans notre rôle, peu importe qui nous sommes et quel est notre rôle. C’est aussi simple que ça. » Cam Reddish.

La bonne nouvelle, c’est que les Hawks vont bientôt retrouver John Collins, qui a bientôt terminé de purger sa suspension de 25 matchs pour un contrôle antidopage positif.

« Le retour d’un gars ne va pas nous sauver, le retour de deux gars ne va pas nous sauver non plus. Il y a des matchs où on va sur le parquet et on joue bien, on peut regarder n’importe qui dans les yeux, et d’autres rencontres où ce n’est pas le cas et on se prend des raclées. Il faut qu’on trouve des solutions. Si on les avait, il n’y aurait pas de match comme celui de cette nuit. Il faut que l’on trouve des solutions, on doit juste se serrer les coudes, arrêter de se trouver des excuses. On doit se rentrer dedans, se challenger. Si des gars ne se donnent pas à fond, on doit en faire jouer d’autres. On doit continuer à avoir de la compétition entre nous. John va revenir et il fait partie de ceux qu’on pourra mettre sur le terrain. Mais c’est un effort collectif et un gars ne changera pas tout, deux gars non plus. On ne peut pas battre qui que ce soit en prenant 143 points. » Kevin Huerter.

Le meneur DeAndre Bembry a longtemps fait partie de ceux qui apportaient de l’énergie sur le terrain, mais il ne fait plus partie de la rotation.

« Je ne peux pas parler pour tout le monde et expliquer pourquoi on manque d’énergie. Parfois, c’est ce qui nous fait mal. On a des réunions pour en parler, on essaie d’arranger les choses comme on peut. La patience est toujours la clé. On doit être patient avec une équipe de jeunes. C’est dur pour les fans mais merde, c’est encore plus dur pour le staff. Ils ont connu plein de grands joueurs, la patience est la clé. Tous nos fans, bon, pas tous parce qu’il y en avait beaucoup qui supportaient Los Angeles dimanche, étaient là lors des dernières rencontres, ils savent ce qu’on peut faire. On essaie juste d’être régulier. Cette ville est patiente, ça viendra tôt ou tard. » DeAndre Bembry.

Les Hawks sont derniers de la conférence Est, avec 6 victoires pour 22 défaites.

Via The Athletic.