Retour perdant à Charlotte pour De’Aaron Fox; Les Pelicans y ont cru mais les Nets les enfoncent un peu plus

- in Résultats et highlights NBA

Retour sur les deux derniers matchs de la nuit

Charlotte Hornets – Sacramento Kings 110-102

Les Hornets continuent de s’accrocher dans la course aux playoffs avec une 13ème victoire obtenue aux dépens des Kings sur le score de 110-102. Malik Monk a été le bourreau des Californiens, qui récupéraient De’Aaron Fox (19 points à 6/13 et 8 passes). Peu utilisé cette saison, Monk signe 23 points dont 14 en dernier acte à 5/5. Les Hornets ont notamment passé un 23-11 fatal en dernier acte. Devonte Graham ajoute 15 points à 4/15 dont 4/11 de loin, Cody Zller compile 17 points à 6/13 et 9 rebonds, Marvin Williams ajoute 16 points à 5/8 en sortie de banc alors que Bismack Biyombo compile 10 points et 12 rebonds. Les Kings paient leur 41.3% aux tirs contre 48.1% aux Hornets malgré le 8/31 en combiné de leur backcourt Graham – Rozier.

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 101-108 après prolongation

13ème défaite de rang des Pelicans, dominés chez eux par les Nets sur le score de 108-101 en prolongation. Spener Dinwiddie est l’homme du match avec 31 points à 11/26 et 7 passes, bien épaulé par les 24 points à 5/9 à 3-pts de Joe Harris et les 12 points, 14 rebonds et 6 contres de Jarrett Allen. En face Brandon ingram signe 22 points à 7/23 et Jrue Holiday 21 points à 9/28. Malgré 34.3% de réussite et 11/40 de loin, et 16/24 sur la ligne des lancers, les Pelicans ont eu l’occasion de s’imposer avec 17 rebonds offensifs et seulement 8 ballons perdu. A 28 secondes de la fin du temps réglementaire Jrue Holiday a raté un shoot décisif avec un échec de Dinwiddie dans les dernières secondes. En prolongation les Nets ont fait la course en tête grâce à Harris et Dinwiddie.