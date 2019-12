Anthony Davis confirme que les Knicks étaient sur sa liste finale

Lorsqu’Anthony Davis a demandé son transfert aux New Orleans Pelicans, il se murmurait qu’il avait donné une liste de franchises où il souhaitait aller en priorité. Cette liste aurait été de 4 équipes : Lakers, Knicks, Clippers et Bucks. Jusque là il n’avait pas voulu en dire plus à ce sujet, mais hier lors d’un passage sur le Boomer and Gio show il a confié qu’il y avait bien une liste réduite et que les Knicks en faisaient partie.

« Toutes les équipes étaient sur ma liste à l’époque puis je l’ai en quelque sorte réduite, et les Knicks faisaient partie de la dernière sélection. J’ai parlé à quelques gars qui y étaient encore et j’avais le sentiment que de jouer pour une organisation comme ça, surtout à New York, c’était quelque qui m’intéressait et ça a toujours été le cas. Carmelo Anthony était là-bas, et l’histoire que les Knicks ont, c’est une franchise historique, je me suis disais que c’était une équipe dont je me voyais sans aucun doute faire partie. » Davis

Le souci c’est que les Knicks manquaient d’atouts, surtout après le transfert de Kristaps Porzingis et ils n’ont jamais pu dépasser le stade des discussions préliminaires avec les Pelicans. Ils auront toutefois une nouvelle chance cet été puisque Davis sera free agent. Cependant, au vu de leur direction, la probabilité qu’ils le signent est proche de zéro, voire même égale à zéro.