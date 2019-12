Anthony Davis : « J’ai mis au défi LeBron James en défense »

Aux Lakers LeBron James est le leader même si à l’arrivée d‘Anthony Davis, le King avait expliqué qu’il se mettrait à son service. L’alchimie entre les deux est excellente et Davis n’hésite pas à mettre au défi son aîné, comme peu de coéquipiers ont sans doute osé le faire.

« Je lui ai surtout parlé de la défense. Je lui ai dit que j’allais le mettre au défi en défense. Je lui ai dit que je voulais qu’il soit dans le premier cinq défensif de la saison et je pense que c’est quelque chose qu’il peut faire. Ça va améliorer notre équipe. Les jours où nous ne shootons pas bien, nous allons nous appuyer sur notre défense. Les trucs qu’il fait depuis le début de la saison, nous le voyons à la vidéo. Il va chercher des ballons, il parle, il provoque des passages en force et des trucs comme ça booste notre défense. Quand les gars voient leur leader le faire, ils lui emboîtent le pas. Donc ce que j’ai fait c’est de le mettre au défi en défense. » Anthony Davis

Mais est-ce que ce n’est pas trop lui en demander à presque 35 ans ?

« Non, il dit qu’il va bien. Il dit qu’il a eu beaucoup de load management durant l’été pour se préparer pour la saison.Il n’a qu’un objectif : c’est gagner. Tout l’été il y a eu des interrogations : est-ce que LeBron peut encore faire ça ? Il devient vieux, il est dans sa 17ème saison, est-ce qu’il est cramé ? Toutes ces choses et ça l’a motivé. Il voulait aller sur le terrain et leur donner tort. Je ne pense pas qu’il prendra de si tôt un match de repos, à moins d’être blessé. » Anthony Davis