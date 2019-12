Anthony Davis : « je vous le garantis, ce sera un LeBron James différent à Noël »

Lors de l’ouverture de la saison les Los Angeles Clippers dominaient les Lakers, pourtant privés de Paul George. Mais depuis tout va bien pour les Lakers puisqu’ils affichent le meilleur bilan de la ligue et on attend avec impatience la revanche à Noël.

« C’est vraiment un match important, juste en raison du fait qu’ils ont remporté le premier face à nous. Ils n’avaient pas Paul (George) et nous nous n’avions pas Rondo et Kuz (Kuzma). Les gars n’étaient pas encore dans le rythme, mais maintenant nous avons appris à nous connaître, et ce match sera bien plus fun. Ce sera un match à domicile pour nous et nous sommes excités. » Anthony Davis