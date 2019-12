Blake Griffin : « Je dois juste mieux jouer, pas d’excuses »

On est loin cette saison du Blake Griffin qui avait aidé les Pistons à se qualifier pour les playoffs la saison dernière, notamment en tournant à 26.3 points, 8.1 rebonds et 5.4 passes par math avant le All-Star break. Gêné par son genou gauche en fin de saison, l’intérieur s’est fait opérer fin avril et a manqué les 10 premiers matchs de la saison 2019-20 en raison de douleurs. Revenu au à la compétition sans jouer les back-to-backs, il restait sur 9 matchs consécutifs joués avant de ne pas pouvoir disputer la 2ème mi-temps du match à Houston le 14 décembre (victoire des Pistons) en raison de douleurs. Douleurs qui l’ont également privé du match suivant, le 16 contre Washington (défaite). Une IRM a été passée et n’a rien révélé d’inquiétant.

« On a besoin de lui. Il est très important dans ce que nous faisons des deux côtés du terrain quand il est à 100%. » Dwane Casey

De retour mercredi (18) contre Toronto, il a marqué 12 points en 1ère mi-temps, puis seulement 3 (un 3-points) sur les 2 quarts-temps suivants. Mais a pu joué 32 minutes.

« Physiquement, je me suis senti super bien aujourd’hui. J’espère continuer comme ça et mieux jouer. Je dois juste mieux jouer, pas d’excuses. » Blake Griffin

Au final depuis le début de la saison le sextuple All-Star de 30 ans et 2,06 m tourne à 16.3 points à 37.3% (27% à 3-points), 4.4 rebonds et 3.3 passes par match en 28.7 minutes de moyenne et 15 rencontres disputées. Sur ces 15 rencontres, Griffin a atteint ou dépassé la barre des 20 points 4 fois, pour un bilan de 3 victoires et 1 défaite (d’un point contre Charlotte).

« Blake n’est pas à 100% avec ses douleurs au genou. Je ne peux pas prédire l’avenir, je n’ai pas de boule de cristal pour vous dire s’il sera de retour à 100%. C’est pour ça qu’on le repose quand il faut, en espérant que l’on puisse gérer cela comme ça et qu’il se rapproche des 100% au fur et à mesure. C’est notre objectif. » Dwane Casey

Son équipe, qui est aussi celle d’Andre Drummond et Derrick Rose ou encore des émergents Luke Kennard, Markieff Morris et Bruce Brown, est 10ème à l’Est avec un bilan de 11 victoires pour 17 défaites.

« On doit faire mieux. Je dois faire mieux, déjà. Ça commence par moi. » Blake Giffin « Doucement mais sûrement nous devons retrouver notre alchimie, avec tous les joueurs impliqués et non pas seulement là un jour puis pas le lendemain. C’est difficile. » Dwane Casey

via Detroit Free Press