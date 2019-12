David Griffin dément la rumeur Jrue Holiday

Mardi 17 décembre, Marc Stein (New York Times) indiquait que Jrue Holiday était disponible pour un transfert dans ce qui apparaissait comme une volonté de la part des Pelicans d’entamer une page reconstruction un peu plus tôt que prévu.

Une rumeur désormais démentie par David Griffin, vice-président des opérations basket de la franchise :

Et J.J. Redick ?

Cette saison, Holiday tourne 19.4 points (43.8%, 34.2% à 3-points), 5 rebonds et 6.6 passes par match.

Jen Hale: "You are not trying to trade Jrue Holiday?"

David Griffin: "Clearly not."

— Oleh Kosel (@OlehKosel) December 18, 2019