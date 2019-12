Des signes rassurants pour les Nuggets; « C’est la seule raison pour laquelle on est revenu »

Les Nuggets ont réussi dans le 3ème quart-temps leur plus long run en trois ans pour s’extirper d’un match mené de 19 points (60-59 après un 20-7 encaissé) par le Magic à Denver mercredi : 24-0 et une victoire 113-104.

« Les gars veulent juste gagner. Nous n’étions vraiment pas nous-mêmes en première mi-temps. C’était négligent, on ne faisait aucune stop, on ne mettait aucun tir. On sait que la base pour nous c’est la défense, et en seconde mi-temps enfin on a fait quelques stops et on a pu courir. » Paul Millsap via The Athletic

« En première mi-temps, on n’a pas du tout défendu. Dans ce troisième quart-temps, Orlando n’a marqué que 16 points et on a fait 13 stops d’affilée. Grâce à ça on a pu courir, jouer avec rythme et attaquer. » Michael Malone