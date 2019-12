Draymond Green très remonté après un assistant des Blazers : « Demander un delay of game ne t’aide pas en playoffs ! »

Cette nuit à Portland lors de la victoire des Blazers face aux Warriors, un assistant de Portland a demandé à ce que les Warriors soient sanctionnés d’un delay of game car Draymond Green mettait trop de temps à entrer en jeu selon, lui. Le Warrior n’a pas apprécié et on l’entend lui dire « T’es une petite merde, un petit salop »

Someone snitched on Draymond for taking too long to come into game and he calls that person "a fucking pussy, you're a little bitch" (First half of video is from Warriors broadcast, you can hear Draymond in the second half of video from Blazers broadcast) pic.twitter.com/VMeYPcJT5G

— gifdsports (@gifdsports) December 19, 2019