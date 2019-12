Giannis Antetokounmpo : « C’est dingue de voir ce qu’il est capable de faire, mais LeBron James est différent. C’est un alien »

Ce soir gros choc au sommet entre les deux meilleures équipes NBA depuis le début de saison : les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Lakers. L’occasion d’un duel entre Giannis Antetokounmpo, qui représente la nouvelle génération, MVP en titre, et LeBron James, 4 fois MVP et qui est lui désormais un ancien avec ses 35 printemps. Malgré le poids des années, le King ne cesse de surprendre et évolue encore à un niveau de MVP. Giannis est bluffé.

C’est fou. Évidemment c’est un de mes objectifs de pouvoir jouer à haut niveau lors des 10 prochaines années, mais il est sur le point d’avoir 35 ans et il bouge comme ça, joue ça, puis il est tout simplement intelligent. C’est dingue de voir ce qu’il est capable de faire, mais LeBron James est différent. C’est un alien. C’est ce à quoi on s’attend de sa part, mais c’est quand même dingue.

Mike Budenholzer aussi est impressionné par le Laker, qui affiche 25.9 points, 7.4 rebonds et pas moins de 10.6 passes, ce qui fait de lui le meilleur passeur NBA.

« Ce que LeBron James a fait dans notre ligue est phénoménal. C’est un joueur très très spécial. À chaque fois que vous jouez contre lui, puis maintenant il y a Anthony Davis, qui est très similaire, et ils ont des joueurs complémentaires autour, qui sont excellents, c’est la que vous êtes testés et que vous en apprenez plus sur vous. Je vois ce match comme ça et en règle générale quand je joue »une bonne équipe, je suis excité par l’opportunité. » Mike Budenholzer

Rendez-vous à 2h pour le choc.

Via ESPN