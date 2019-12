- in Draft NBA

By Christophe Brouet

James Wiseman quitte Memphis et va engager un agent !

Suite du feuilleton James Wiseman. Potentiel numéro 1 de la draft, l’intérieur de Memphis a été déclaré inéligible et la NCAA avait décidé de le suspendre jusqu’en janvier, soit 11 rencontres. Mais il ne fera pas son retour avec les Tigers puisque Shams rapporte qu’il a décidé de quitter la fac ! Il va engager un agent et se préparer pour la prochaine draft. Une décision étrange alors qu’il n’avait plus que 3 semaines à patienter.

A voir l’impact que cela pourrait avoir sur sa cote puisqu’il n’a joué que 3 rencontres pour un total de 69 minutes. Il a été excellent avec 19.7 points, 10.7 rebonds et 3 contres, mais hormis le match face à Oregon, il a affronté des équipes faibles, et difficile de vraiment le juger. Son potentiel toutefois ne fait aucun doute.