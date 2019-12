Jeu de l’Entraîneur NBA : Quelles alternatives aux stars ?

- in Pari NBA

By Christophe Brouet

Comme chaque soir, qui dit saison NBA, dit Jeu de l'Entraîneur de Winamax pour lequel nous continuons de vous donner des conseils. Ce soir, comme tous les soirs, Winamax nous propose plusieurs nouveaux contests du Jeu de l'Entraîneur NBA. Il devrait encore y avoir une grosse somme en jeu pour le contest à 2€. Il y en a pour tous les budgets et vous pouvez gagner plus de 2000€ pour seulement 2€ misés.

Vous affrontez les autres joueurs sur des contests avec un buy-in (2€, 10€ et 50€)

sur des contests avec un buy-in (2€, 10€ et 50€) Vous disposez d’un budget virtuel pour composer votre 5 majeur idéal de la soirée (1 meneur, 2 arrières, 2 intérieurs)

de la soirée (1 meneur, 2 arrières, 2 intérieurs) Attention: Les meilleurs joueurs sont bien évidemment les plus chers, vous ne pourrez donc pas aligner 5 stars. A vous de repérer les joueurs en forme et de dénicher les bons coups !

et de ! Les joueurs sélectionnés vous rapportent des points (appelés points fantasy, pf) en fonction de leur performance réelle sur le terrain (points marqués, rebonds, assists, blocks… )

sur le terrain (points marqués, rebonds, assists, blocks… ) Les points de chacun des joueurs de votre équipe sont additionnés et un classement est établi entre les différents participants

En résumé, le Jeu de l’Entraineur est un jeu très fun, qui en plus de pouvoir rapporter gros, vous permettra de pimenter encore plus vos nuits NBA !

Nos conseils du jour

Le pari du jour :

Dwight Howard (9.9 m$) : Anthony Davis est incertain ce soir et s’il venait à être absent, on vous conseille le pivot, qui bénéficierait d’un temps de jeu très intéressant. Face aux Pacers il a signé 20 points, 6 rebonds et 2 contres. Surveillez le statut d’Anthony Davis.

Les bons coups du jour :

Joe Ingles (11.1 m$) : A peine revenu, Mike Conley s’est de nouveau blessé, ce qui va encore profité à Joe Ingles, qui monte en puissance ces derniers temps e retrouve son niveau. Son prix a augmenté mais il reste une excellente affaire. En plus en face ce soir il y a Atlanta, donc potentiellement des stats boostées au vu de leur défense.

Bojan Bogdanovic (15.4 m$) : S’il est irrégulier, le Croate signe quand même régulièrement de belles performances offensives à une trentaine de points. Ce soir face aux Hawks, ont peut s’attendre à un score élevé et on vous conseille de sélectionner Ingles et Bogdanovic dans au moins un de vos 5.