Jimmy Butler : « C’est l’équipe d’une star ? Qui, Bam ? »

L’équipe de Miami a été la première en NBA cette saison à réussir à s’imposer à Philadelphie, mercredi soir. Après le match, notamment marqué par les 23 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 contres et 2 interceptions de Bam Adebayo, un journaliste a demandé à Jimmy Butler ce qu’il répondait à ceux persuadés qu’aujourd’hui en NBA, il faut plus d’une star pour gagner.

Reporter to Jimmy Butler: "What do you say when they say you need a team of two to three stars and this team has just one star?"

Jimmy: "This is a team of one star? Who is that? Bam [Adebayo]?

— Michael Lee (@MrMichaelLee) December 19, 2019