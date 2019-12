Joel Embiid, le « meilleur pivot défensif de NBA » selon Brett Brown

Avant leur match contre Miami, les 76ers avaient ‘permis’ à leurs adversaires de prendre 748 tirs à 3-points cette saison, soit en moyenne 26.7 par match.

« C’est un des challenges quand tu joues contre eux. C’est une très bonne équipe défensive, lors de notre précédent match contre eux, on avait terminé à moins de 15 passes. C’était un match horrible. Mais ils sont bien coachés et ils ont une longueur unique. Ils ont de la taille à tous les postes donc ils peuvent switcher. » Erik Spoelstra

La plus petite moyenne de la ligue.

« Écoutez, la domination et l’impact des analytics de nos jours influencent les gens à différents degrés. Le Saint Graal c’est : ‘Contester les rotations, jouer en 2 contre 2 sur pick-and-roll et rester connecté aux shooteurs à 3-points’. Allez dans n’importe quel vestiaire de n’importe quel coach et dans la plupart des cas, c’est ce que vous allez entendre.

Nous sommes très influencés par Joel Embiid. Je pense qu’il est le meilleur pivot défensif de NBA. Il serait logique que nous soyons disposés à nous ‘déployer’. Donc oui, on est attentif à la ligne à 3-points. Mais je ne serais peut-être pas si audacieux si nous n’avions pas un joueur aussi unique que Joel derrière. » Brett Brown