Kelenna Azubuike révèle combien lui avait donné Carmelo Anthony pour récupérer son numéro aux Knicks

Quand une star débarque dans une équipe, il est de coutume que le joueur qui porte déjà son numéro de maillot, s’il n’est pas une star ou un vétéran, lui laisse. Souvent il y a une petite contrepartie et cette nuit lors de la rencontre entre les Blazers et les Warriors, Kelenna Azubuike, qui commente pour NBC Sports Bay Area, et qui a été coéquipier de Melo aux Knicks, a confié comment s’était passée la transaction

« Il voulait le numéro 7, et Donnie Walsh, qui était le GM à l’époque, me dit : ‘Carmelo nous a dit qu’il voulait ton numéro.’ J’ai répondu : ‘il va falloir qu’il me donne quelque chose en échange, qu’il me paie.’ Il m’a dit de voir ça avec lui pour fixer le prix. Donc Carmelo arrive, je le salue et je suis là : ‘Bro, laisse-moi te proposer quelque chose, je sais que tu es bien payé.’ Il me dit : ‘t’en fais pas, je m’en occupe.’ Je commence à lui balancer un chiffre, mais il me dit : ‘t’en fais pas, je m’occupe de ça.’ Là je me dis que j’ai vu des gars qui ont payé 50 000, 100 000 dollars pour un maillot et donc que ce sera 20 000 dollars au minimum. Le lendemain j’arrive et il me tend un chèque de 3 000 dollars. » Azubuike