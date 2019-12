- in Highlights

By Christophe Brouet

Kendrick Nunn et Bam Adebayo font tomber les Sixers

Invaincus à domicile depuis le début de saison, les Sixers ont cédé cette nuit face aux coups de boutoir des deux jeunes du Heat Kendrick Nunn (26 points à 9/18 dont 4/8 à 3-pts, 4 rebonds et 5 passes) et Bam Adebayo (23 points à 9/16, 9 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres).