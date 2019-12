La zone de Miami bourreau des Sixers; Embiid : « Je ne me souviens même pas avoir reçu le ballon une seule fois en 1ère mi-temps »

Miami est devenu la première équipe à s’imposer au Wells Fargo Center de Philadelphie cette saison. Invaincus pendant 14 matchs à domicile, les 76ers se sont inclinés en partie à cause de la défense de zone 2-3 proposée par les joueurs d’Erik Spoelstra, devant de jusqu’à 16 points dans le 4ème quart avant de s’imposer 108-104. Une défense utilisée sur 39 possessions selon Second Spectrum, soit plus que n’importe quelle équipe cette saison dans un match.

« Contre une zone, il faut faire circuler le ballon, rentrer ses tirs. Dans le 4ème quart-temps, j’étais un peu agressif et mes coéquipiers m’ont trouvé. Ce n’était pas le cas en première mi-temps. On doit être concentrés dès l’entame. » Joel Embiid

Lors de leur première confrontation en saison le 23 novembre, Philadelphie l’avait largement emporté, 113-86. Dans ce match, Miami n’avait défendu en zone que sur une seule possession. Mercredi et dans le but de combattre l’avantage de taille de Joel Embiid dans la raquette, l’équipe a utilisé la zone sur 40% de ses possessions défensives, et a tenu ses adversaires à 12/32 (dont 7/21 à 3-points) aux tirs sur ces possessions.

« Je pense qu’on a trop réfléchi. Cette année on a été plutôt bons face à la défense de zone, avec la 5ème meilleure attaque de la ligue contre une zone. On n’a pas répondu de la manière que j’avais imaginé, et ça affecté notre défense et notre moral. » Brett Brown

Avant ce match, les Sixers avaient pris 31 shoots au total cette saison contre une zone. Sur les 59 possessions où le Heat a défendu en homme à homme, ils se sont montrés plus adroits (26/58, soit 45% aux tirs), et ont pris des tirs beaucoup plus près du cercle (à 3.7 mètres du panier en moyenne face à la défense individuelle contre 6 mètres en moyenne face à la zone).

« On ne rentrait pas nos tirs et quand tu ne rentres pas tes tirs, tout particulièrement contre une équipe qui défend en zone, tu l’encourages à continuer. Ils l’ont fait tout le match et c’est comme ça qu’ils ont gagné. » Joel Embiid

Embiid a terminé à 22 points, 19 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres, mais il n’a rentré que 8 de ses 19 tentatives (1/5 à 3-points) en 35 minutes. Sur les trois premiers quarts, il n’était par ailleurs qu’à 3/10.

« Je ne me souviens même pas avoir reçu le ballon une seule fois en première mi-temps ou être impliqué dans la moindre action. La défense de zone était dans le scouting report. On savait qu’ils allaient la faire, on y était préparés, mais nous n’avons pas fait ce de quoi nous avions discuté. » Joel Embiid

Comme la saison dernière, Miami est l’équipe utilisant le plus la défense de zone cette saison, et c’est aussi celle qui a infligé aux Bucks et au Raptors leurs premières défaites à domicile de la saison. En difficulté le mois dernier, Bam Adebayo a par ailleurs été excellent avec 23 points à 9/16, 9 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres en 33 minutes. Le rookie Kendrick Nunn a lui aussi cartonné avec 26 points à 9/18, 4 rebonds et 5 passes et Jimmy Butler a rejoint trois autres joueurs à au moins 10 points (dont Duncan Robinson et ses 15 points dans le dernier quart) avec 14 points à 5/11, 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions.

« On a envoyé une zone, ça a bien fonctionné pour nous, mais ne faisons pas semblant de croire qu’ils n’ont pas aussi tout simplement raté des tirs qu’ils sont capables de mettre, et qu’ils ont mis à la fin du match. » Jimmy Butler

Prochain match contre les Knicks vendredi pour Miami, 3ème de la conférence Est avec un bilan de 20-8.

