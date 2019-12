Le Thunder nouveau roi des comebacks; Billy Donovan : « Nous ne pouvons pas devenir l’équipe qui joue 24 minutes »

Mené de 26 points par les Bulls lundi, puis de 24 cette nuit par les Memphis Grizzlies, le Thunder a réussi l’exploit historique de remonter au moins 24 points lors de deux matchs de suite pour l’emporter ! Le comeback de 26 points était le record de franchise et lors des 20 dernières années, depuis que ces stats sont comptabilisées, personne n’avait enchaîné deux victoires en remontant au moins 24 points. C’est fort, mais forcément Billy Donovan aimerait que cela ne devienne pas trop une habitude.

« Je pense que c’est une grande qualité de pouvoir revenir comme ça et cela montre leur esprit de compétition et à quel point ils veulent gagner. Le revers de la médaille c’est que ce n’est pas durable. Nous ne pouvons pas devenir l’équipe qui joue 24 minutes. » Billy Donovan

L’entame de match n’a pas été forcément très mauvaise, mais ils ont été dominés par des Grizzlies qui restaient sur 4 victoires en 5 rencontres. Ces derniers ont fait un break en second quart grâce à un 19-7 sous l’impulsion de Ja Morant pour mener 68-59 à la pause.

« Nous n’avons pas très bien démarré. Je donne du crédit aux gars pour s’être accrochés. La première mi-temps a été difficile, plus défensivement qu’offensivement. Même si nous avons scoré 59 points, je ne trouve pas que nous avons joué à la hauteur de ce que nous sommes capables de faire. » Donovan

Le début de seconde mi-temps a été catastrophique puisque Memphis a passé un 12-0 et s’est retrouvé en tête 89-65 après 5 minutes. Puis OKC a grappillé petit à petit son retard et une séquence a définitivement fait basculer le match, la fin du 3ème acte. A 2.4 secondes du buzzer Abdel Nader a rentré un shoot à 3-pts et derrière…

That's how you close out a quarter! 📺 FOX Sports Oklahoma pic.twitter.com/gSTqJe2lvP — FOX Sports Oklahoma (@FOXSportsOK) December 19, 2019

« La plupart des joueurs NBA ne shootent pas parce qu’ils ne veulent pas gâcher leurs stats. Le crédit lui revient. Il l’a mis et ça a été une grosse action pour nous. » Dennis Schröder

Le Thunder, grâce à son banc, a terminé le quart sur un 20-5 en un peu plus de 4 minutes inversant totalement le momentum. Mené par Dennis Schröder, auteur de 21 points, OKC est passé devant après moins de 4 minutes de jeu en dernier quart grâce à l’Allemand.

« Le banc a sans aucun doute été un facteur majeur de notre retour dans le match. Dennis a fait beaucoup de très bonnes choses. Il n’a pas seulement scoré, il a aussi très bien défendu. J’ai trouvé que son état d’esprit lorsque nous étions menés, à essayer de rebooster tout me monde et de les inspirer c’était génial. C’est un très grand compétiteur. » Donovan

Le banc a signé 52 points, mais il a fallu attendre la toute dernière minute pour qu’OKC fasse la différence avec un panier de Chris Paul et deux lancers de Schröder.

Via Thunder.com