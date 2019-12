Les Pelicans gagnent un match, enfin ! Minnesota s’enfonce

- in Minnesota Timberwolves

By ClemFiz

Ouf, les Pelicans peuvent souffler un peu. Après 13 défaites de rang, ils ont retrouvé la victoire mercredi soir contre les Wolves, 107-99. Un match porté par les 34 points (12/22, 6 rebonds, 5 passes) de Brandon Ingram mais aussi les 18 points (5/20, 3 rebonds, 3 passes) de Jrue Holiday ou encore les 10 points (4/10), 6 rebonds et 6 passes de Lonzo Ball en sortie de banc.

Sans Karl-Anthony Towns (genou), meilleur scoreur et rebondeur de l’équipe, Minnesota – pourtant sorti de 4 jours de repos – a perdu de son côté son 7ème match d’affilée. L’équipe, menée par les 27 points (9/23, 7 rebonds) d‘Andrew Wiggins, a été limitée à 37.9% aux tirs. Elle a mené 7-0 en début de rencontre avant qu’Ingram n’inscrive 7 de ses 10 premiers tirs et ne marque 18 des 30 premiers points de son équipe. New Orleans a définitivement pris le contrôle au terme d’un 18-8 dans le 2ème quart-temps, au cours duquel l’ex-Laker a scoré 7 points. Les Wolves sont au mieux revenus à 8 points dans le 4ème.

New Orleans est désormais à 7-22 cette saison, les Wolves 10-16.