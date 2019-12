Marc Gasol out plusieurs semaines

Touché hier soir à l’ischio droit lors de la victoire des Raptors face aux Cavaliers, Marc Gasol va rester à l’infirmerie quelques temps. Selon Woj son absence devrait se compter en semaines, même si comme toujours avec ce genre de blessure, difficile de donner une durée d’indisponibilité pour ce genre de blessure.

Depuis le début de saison il tourne à 6.6 points, 6.6 rebonds et 3.4 passes, ses plus mauvaises stats en carrière. Son absence devrait profiter au Québécois Chris Boucher.

Toronto Raptors center Marc Gasol will miss a period of weeks with a left hamstring injury, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 19, 2019