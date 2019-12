Pas de sentiment : Jimmy Butler et ses soldats prennent leur revanche et infligent leur 1ère défaite à domicile aux Sixers !

Invaincus à domicile avant d’accueillir Miami mercredi, les 76ers se sont inclinés pour la première fois de la saison au Wells Fargo Center, 108-104 face au Heat. Kendrick Nunn a signé 26 points (9/18, 4 rebonds, 5 passes), Bam Adebayo 23 (9/16, 9 rebonds, 5 passes, 2 contres) et l’ex-Sixer Jimmy Butler (sifflé) 14 points à 5/11, 7 rebonds et 5 passes.

Une 20ème victoire cette saison pour Miami, 2ème à l’Est (20-8). Revenus à 106-104 sur un 3-points de Tobias Harris à 25.5 secondes de la fin, les joueurs de Brett Brown n’ont ensuite pas pu profiter des 2 lancers-francs ratés de Nunn puisque Al Horford (9 points à 4/9, 4 rebonds, 3 passes) a manqué sa tentative ouverte à 3-points sur l’aile dans la foulée. Butler s’est occupé de rentrer 2 lancers-francs à 33.9 secondes de la fin pour enfoncer le clou.

Avec 15 points de Duncan Robinson dans la période dont 2 tirs à 3-points, un shoot à 9 mètres signé Nunn mais aussi une efficace défense de zone 2-3, Miami (dominé 30-26 dans le 4ème quart et 29-19 dans le 1er mais vainqueur 37-19 du 2ème) a pris jusqu’à 16 points d’avance en fin de mach. Joel Embiid a terminé à 22 point à 8/19 et 19 rebonds, Ben Simmons 17 points à 7/13, 6 rebonds et 6 passes, Harris 20 points à 7/16 et 4 rebonds.

Fin novembre, Philadelphie l’avait emporté 113-86 face au Heat.