Portland et son trio trop forts pour les Warriors; Gros comebacks d’OKC et Chicago; Cleveland vient à bout de Charlotte

Retour sur les 4 derniers matchs de la nuit en NBA :

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 122-112

Damian Lillard (31 points à 9/20, 5 rebonds, 13 passes) a donné le ton dès le 1er quart avec 16 points et 5 passes dans la période, remportée 40-29. Menés de jusqu’à 13 points, les Warriors (16/38 à 3-points, avantage 27-11 aux points sur seconde chance) ont dominé le 2ème quart 37-27 et sont passés devant 66-65 en fin de 1ère mi-temps sur un 3-pts d’Eric Paschall. Lillard a néanmoins redonné l’avantage aux siens 67-66 à la pause sur un layup. Portland a ensuite dominé la seconde mi-temps 55-46. C.J. McCollum a terminé à 30 points à 11/19, 5 rebonds, 3 passes, Hassan Whiteside 16 points à 8/14, 23 rebonds et 2 contres et Carmelo Anthony 17 points à 7/17, 8 rebonds, 2 contres et 2 interceptions. D’Angelo Russell a terminé meilleur marqueur des Warriors avec 26 points à 9/23 et 7 passes, devant Alec Burks (16 points à 6/20).

Washington Wizards – Chicago Bulls 109-110

Chicago s’est imposé à Washington en forçant la prolongation via un 21-3 en fin de 4ème quart-temps. Zach LaVine (24 points à 6/23, 5 rebonds, 5 passes) a égalisé à 96 partout à 5.5 secondes de la fin, Bradley Beal (22 points à 4/19, 7 rebonds, 7 passes) a redonné l’avantage aux siens sur un jump shot à 0.5 seconde mais LaVine a obtenu la faute derrière et a assuré à nouveau 2 lancers. Les Bulls sont repassés devant pour la première fois depuis le 1er quart-temps sur un alley oop réussi par Lauri Markkanen (31 points à 12/19, 9 rebonds) à 1’47 de la fin de l’OT. Beal et Isaiah Thomas (16 points à 5/15) ont réussi 4 lancers et Washington avait repris l’avantage 109-106 à 53 secondes de la fin mais Wendell Carter Jr. (9 points, 3 contres) a lui même assuré 2 lancers avant de rentrer le panier de la gagne suite à un manqué de Beal, qui a aussi manqué sa chance au buzzer.

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 100-98

Alors qu’il avait presque ramené Charlotte dans le match à lui tout seul après un déficit monté jusqu’à 24 points, Terry Rozier (35 points dont 19 dans le dernier quart à 12/27) a manqué un 3-points ouvert à 3 secondes de la fin (obtenu suite à un ballon perdu de Collin Sexton, 23 points à 10/14) et son équipe s’est inclinée de 2 points à Cleveland. Les Cavs, devant 53-41 à la mi-temps et menés par les 16 points et 14 rebonds de Kevin Love et les 14 points et 13 rebonds de Tristan Thompson, restaient sur 16 défaites en 18 rencontres avant cette victoire.

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 126-122

Déjà revenu de 26 points avant de battre Chicago lundi, OKC a récidivé avec une victoire obtenue aux dépens des Grizzlies cette nuit après avoir compté jusqu’à 24 points de retard ! Dennis Schröder a signé 31 points (10/19, 7 passes), Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander 20 points chacun et Chris Paul 18 points (6/10, 4 rebonds, 5 passes). Le meneur a donné l’avantage aux siens 122-120 dans la dernière minute et Memphis a manqué deux occasions d’égaliser par Ja Morant (22 points à 9/16, 5 rebonds, 7 passes) et Brandon Clarke (27 points à 13/19 et 7 rebonds en 25 minutes). Schröder a assuré 2 lancers de l’autre côté pour le +4 et après un dunk de Clarke, l’Allemand a obtenu une nouvelle faute puis rentré 2 nouveaux lancers.