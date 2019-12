Steve Kerr explique sa décision d’avoir laissé le « pilier » Kevon Looney sur la touche

Peu après la qualification de son équipe pour les Finales NBA après le sweep de Portland il y a 6 mois, Steve Kerr avait déclaré considérer Kevon Looney comme un « élément fondamental » du futur de l’équipe. Hier, l’intérieur re-signé pour 15 millions de dollars sur 3 ans cet été a pourtant eu le droit à un DNP mercredi contre Portland : Did Not Play (décision du coach). Pourquoi ?

En effet, Looney, relégué derrière Willie Cauley-Stein, Marquese Chriss et Omari Spellman dans la rotation, a été autorisé à reprendre la compétition, mais uniquement par portion de 4 minutes.

« On a essayé de l’aider à retrouver sa forme, mais ce n’est pas vraiment juste envers lui tant qu’il n’est pas mieux physiquement […] Il fait toujours partout de nos joueurs fondamentaux. Je ne m’inquiète pas pour lui. On développe plutôt les joueurs qu’on connaît moins bien, le but c’est que les piliers de l’équipe reviennent en bonne santé, et je considère Loon comme un pilier. Le plus important pour lui c’est d’être à 100% et en bonne condition physique. Quand ce sera le cas, il jouera un peu. » Steve Kerr

Un nouvel aller-retour en G-League à l’horizon ? Pas forcément.

« Il va devoir participer aux scrimmages pendant les jours off, on va essayer d’être aussi créatifs que possible sur les 3 contre 3, 2 contre 2, et sur le travail individuel. Lui et moi avons discuté aujourd’hui. Je suis désolé pour lui, ça a été vraiment dur. Mais comme je l’ai dit, je sais ce qu’il peut faire. Ce gars a été notre meilleur pivot depuis 2 ans, le plus régulier, celui à qui on a fait confiance en Finales, dans les plus gros moments. Ce n’est pas capital pour lui d’être sur le terrain actuellement. » Steve Kerr