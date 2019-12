- in Detroit Pistons

By ClemFiz

Un trio à 71 pts et une nouvelle victoire mais aussi 2 nouvelles entrées à l’infirmerie pour Toronto

Kyle Lowry en triple-double avec 20 points (5/17), 10 rebonds et 10 passes, les Raptors se sont imposés 112-99 mercredi soir à Detroit, après avoir fait la différence sur un 11-0 infligé aux locaux dans le 3ème quart-temps, remporté 26-15.

Mais deux mauvaises nouvelles sont venues s’ajouter à celle de ce 19ème succès et 3ème d’affilée pour les champions en titre, déjà sans Fred VanVleet : Marc Gasol (ischio-jambier, 1er quart) et Norman Powell (épaule, 3’17 de la fin du 4ème) sont sortis sur blessure. Même avec les retours de Blake Griffin (15 points à 6/13, 4 passes, 2 contres) et Andre Drummond (22 points à 9/16, 18 rebonds), les Pistons ont encaissé 70 points en 1ère mi-temps puis 40 en 2ème.

Toronto menait déjà 81-76 au moment de passer son 11-0 dans le 3ème. Pascal Siakam (26 points à 10/23, 5 rebonds, 3 passes, 4 contres) a trouvé Serge Ibaka (25 points à 10/18, 13 rebonds, 2 passes) pour deux dunks consécutifs (90-76) et un layup de Rondae Hollis-Jefferson a poussé l’avance à 16 points. OG Anunoby a signé 19 points à 7/12 et 8 rebonds.