Une victoire qui coûte cher aux Raptors; Nick Nurse : « C’est très inquiétant »

Cette nuit les Raptors, notamment menés par les 26 points de Pascal Siakam, ont gagné mais à quel prix ? Deux de leurs titulaires ont été contraints de quitter le match sur blessure à Detroit. Marc Gasol d’abord, touché à l’ischio-jambier dans le 1er quart-temps, puis Norman Powell, atteint lui à l’épaule dans le dernier quart sur un contact avec un Blake Griffin.

« On a échappé au virus des blessures l’année dernière, et ça nous a vraiment aidés tout au long de l’année. C’est difficile pour notre équipe, mais nous avons des gars qui doivent élever leur niveau de jeu maintenant, en espérant que ce ne soit rien de sérieux pour eux deux. » Kyle Lowry

La même épaule qui l’avait privé d’un quart de la saison en 2018-19. Les deux joueurs passeront des examens dans la journée de jeudi une fois l’équipe de retour au Canada.

« C’est très inquiétant (que cela concerne la même épaule). Il avait l’air d’avoir très mal. Les deux étaient sur un très bon rythme. Un peu comme Kyle (Lowry, en triple-double avec 20 points, 10 rebonds et 10 passes) et Serge (Ibaka, 25 points et 13 rebonds) qui étaient très en forme quand ils se sont blessés plus tôt cette saison. » Nick Nurse

« On essaie de retrouver notre rythme collectif et ces deux gars se blessent. On ne peut pas contrôler ça, c’est la NBA. C’est très dur, mais tout le monde doit être prêt à répondre présent. » Serge Ibaka