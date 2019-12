- in Highlights

By Christophe Brouet

Anthony Davis et LeBron James ont tout tenté, en vain

Les Lakers s’inclinent à Milwaukee malgré leur duo de superstars. Anthony Davis, incertain, était finalement là et compile 36 points à 11/25 dont 0/6 à 3-pts, 10 rebonds, 5 passes et 3 contres alors que LeBron James finit en triple-double avec 32 points à 8/19 dont 3/7 à 3-pts, 12 rebonds et 11 passes.