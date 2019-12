Anthony Davis : « Je pense que personne ne peut nous battre, à part les Los Angeles Lakers »

On en parle peu malgré son statut, mais Anthony Davis sera sans doute le plus gros free agent sur le marché l’été prochain. Il possède une player option de 28.7 millions de dollars qu’il déclinera sans doute pour signer un contrat max longue durée. On le voit mal quitter les Lakers mais à l’heure actuelle il ne veut pas s’engager à ce sujet

« Je regarde la free agency en me disant : « On verra ce qui arrivera à la fin de la saison. » Tout se déroule bien pour le moment, et j’essaie de rester dans le moment présent et je me préoccuperai de la free agency quand la saison sera terminée. J’ai le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial cette année avec l’équipe et le coaching staff qu’on a. Je pense que personne ne peut nous battre, à part les Los Angeles Lakers. Quand il sera temps d’y penser, alors je vais y penser et voir ce qu’il se passera. Mais pour le moment, j’essaie de me concentrer sur le fait de gagner un titre avec cette franchise. »