Avec un Giannis Antetokounmpo en mode gâchette et un énorme second quart Milwaukee envoie un message face aux Lakers

Dans le choc tant attendu entre les deux meilleures équipes de ce début de saison ce sont les Bucks de Milwaukee qui l’emportent 111-104 et portent ainsi leur bilan à 25-4 contre 24-5 aux Lakers, qui échouent donc dans leur mission de ne jamais perdre deux matchs de suite.

Giannis Antetokounmpo est l’homme du match, auteur de son record de tirs à 3-pts en carrière avec un 5/8 pour un total de 34 points à 11/19, 11 rebonds et 7 passes. Il a été bien épaulé par un excellent George Hill, auteur de 21 points à 7/12 alors que Khris Middleton ajoute 15 points et Wesley Matthews 13 unités. Les Bucks shootent à 46.8% dont un excellent 16/39 de loin. Les Lakers sont un poil moins adroits, notamment derrière l’arc avec un 12/35 et perdent surtout 18 ballons. Anthony Davis, incertain, était finalement là et compile 36 points à 11/25 dont 0/6 à 3-pts, 10 rebonds, 5 passes et 3 contres alors que LeBron James finit en triple-double avec 32 points à 8/19 dont 3/7 à 3-pts, 12 rebonds et 11 passes. Les deux ont été bien épaulés par Danny Green avec 21 points à 7/12 à 3-pts et Kentavious Caldwell-Pope, auteur de 18 points à 7/12. Mais une des clés du match c’est la performance catastrophique du banc des Lakers, auteur de seulement 4 points à 2/9. Celui de Milwaukee marque 34 points.