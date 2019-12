Avec un super duo, les Rockets mettent les Clippers KO sur un gros run final !

Les Houston Rockets remportent le choc à l’Ouest sur le parquet des Clippers grâce à un énorme run dans le money time (13-0) pour s’imposer 122-117. Les Rockets portent leur bilan à 19-9 contre 21-9 pour les Clippers.

Houston a été mené par son duo de superstars Russell Westbrook (40 points à 13/31, 10 rebonds, 5 passes et 8 ballons perdus) – James Harden (28 points à 8/16 dont 5/11 à 3-pts et 10 passes). Clint Capela ajoute 16 points à 8/9, 8 rebonds et 4 interceptions pour un +/- de +27 alors que PJ Tucker ajoute 10 points et 12 rebonds. Houston shoote à 50% dont un 14/37 de loin tout en prenant 10 rebonds offensifs pour compenser les 18 ballons perdus. En face les Clippers ont aussi une excellente adresse avec 49.4% dont un 16/37 de loin, mais tentent 10 lancers de moins et perdent aussi 18 ballons. Paul George signe 34 points à 12/23 dont 6/12 à 3-pts, Kawhi Leonard ajoute 25 points à 9/19 dont 2/5 de loin, 9 rebonds et 4 passes tandis que Montrezl Harrell score 19 points à 9/12. Lou Williams, éjecté en dernier quart, signe seulement 6 points à 2/5.

Ce match les CLippers semblaient le tenir à la faveur d’un très gros second quart remporté sur le score de 41-27 dont un 13-0 qui leur a donné 14 points d’avance. Cet écart a culminé à 17 unités et à la mi-temps les locaux menaient 69-54. Mais les hommes de Doc Rivers ont été à la peine dans le 3ème, en difficulté offensivement avec seulement 18 points inscrits et le momentum s’est totalement inversé. Dans le sillage de Russell Westbrook et James Harden, les Texans ont fondu sur les Clippers pour virer en tête sur un shoot à 3-pts à la dernière seconde de Danuel House pour mener 90-87. Les Rockets ont continué sur leur lancée en limitant les CLippers à 20 points lors des 15 premières minutes de la seconde mi-temps pour s’envoler grâce à Westbrook : 101-89. Puis tout à coup les locaux se sont réveillés, réveil brutal. Landry Shamet a allumé la mèche derrière l’arc, imité par Patrick Beverley puis Paul George, qui a rentré deux 3-pts coup sur coup pour un 22-4 en quelques minutes afin de mener 111-105 avec 5 minutes à jouer. Mais Houston a plié sans rompre et a laissé passer l’orage. Harden et Westbrook ont pris les choses en main pour impulser le run final, un 13-0 face à des locaux incapables de répondre et qui ont vu Houston filer vers la gagne.