Vous êtes désormais habitués, le vendredi soir c’est le rendez-vous avec le 6e Homme. Aujourd’hui au programme, un point sur les rookies.

N’oubliez pas non plus de nous suivre sur Twitter et sur YouTube. De plus, pour ceux qui ne le savent pas, un serveur Discord a été créé et vous pouvez rejoindre via ce lien.