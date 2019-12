Coup double pour LeBron James qui dépasse Kobe Bryant et Gary Payton

Sans doute anecdotique pour LeBron James puisque les Lakers se sont inclinés face aux Bucks, le King a signé un nouveau triple-double avec 21 points, 12 rebonds et 11 passes en 37 minutes.

En passant autant de temps sur le terrain il a dépassé Kobe Bryant au nombre de minutes jouées en NBA, saison régulière et playoffs confondus. Kobe en totalisait 57 278 et lui en est désormais à 57 292, et seuls Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar sont encore devant lui.

Joueur Saison régulière Playoffs Total Kareem Abdul-Jabbar 57 446 8 851 66 297 Karl Malone 54 852 7 907 62 759 LeBron James 47 244 10 049 57 292 Kobe Bryant 48 637 8 641 57 278 Dirk Nowitzki 51 368 5 895 57 263

Meilleur passeur de la ligue en ce début de saison, il a porté son total en carrière à 8 970, ce qui lui permet de dépasser Gary Payton et de pointer en 9ème position de l’histoire.

Rang Joueur Passes 1. John Stockton* 15806 2. Jason Kidd* 12091 3. Steve Nash* 10335 4. Mark Jackson 10334 5. Magic Johnson* 10141 6. Oscar Robertson* 9887 7. Chris Paul 9351 8. Isiah Thomas* 9061 9. LeBron James 8970 10. Gary Payton* 8966