Dejounte Murray : « Avoir de la fierté »; Patty Mills : « On progresse »

Sur les dernières semaines, les Spurs ont battu le record de matchs de saison régulière consécutifs se terminant par une prolongation, avec quatre rencontres au cours desquelles les hommes de Gregg Popovich et leurs adversaires ont eu de cinq minutes supplémentaires pour se départager. Sur ces quatre rencontres, les Texans en ont remporté trois. De quoi gonfler la confiance du meneur Patty Mills.

« On est plutôt bon en prolongation. Si on y va, on est en bonne position je pense, on doit juste trouver des manières de gagner. C’est une question d’énergie et d’efforts. On se donne à fond et on trouve comment gagner. On travaille beaucoup pour être capable de mieux exécuter que ce que nous faisions. On se battait, on se battait, et on trouvait des façons de gagner. » Patty Mills.